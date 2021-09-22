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В деле о покушении на Шефира есть несколько версий. Но их пока не называют

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Киев, Среда 22 сентября 2021 13:20
В деле о покушении на Шефира есть несколько версий. Но их пока не называют Фото: Сергей Шефир (УНИАН)
Автор: Сергей Новиков

В деле о покушении на Сергея Шефира рассматриваются несколько версий. Но их пока не будут озвучивать, чтобы не навредить следствию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителя прокуратуры Киевской области Алексея Хоменко.

"В данное время отрабатывается ряд версий. С учетом того, что продолжается осмотр места происшествия, продолжаются оперативные меры, я не могу озвучить эти версии, поскольку это навредит следствию", - отметил Хоменко.

Он добавил, что на месте преступления находится руководство всех правоохранительных органов. Он также уточнил, что водитель Шефира после стрельбы самостоятельно доехал до безопасной парковки, после чего уже вызвали скорую и полицию.

Напомним, ранее стало известно, что президенту Украины Владимиру Зеленскому оперативно доложили о покушении на его помощника, публичная реакция на это будет в ближайшее время.

РБК-Украина писало, что в связи с покушением на Шефира введена полицейская спецоперация.

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Сергей Шефир
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