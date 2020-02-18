У Путина отреагировали на наступление боевиков на Донбассе

Кремль надеется, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего на Донбассе, после можно будет делать выводы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают росСМИ.

По его словам, в Кремле не знают, что могло спровоцировать этот бой, но РФ видела сообщения о жертвах с двух сторон. В связи с этим Кремль "выражает сочувствие".

"В ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего перед тем, как делать какие-то выводы", - заявил Песков

По словам Пескова, утверждения о том, что Кремль может иметь влияние на Донецк и Луганск, а также несет ответственность за происходящее на Донбассе, являются "совершенно неправильной формулировкой".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны будет принимать решение о дальнейших шагах в связи с наступлением боевиков на Донбассе.

Утром штаб ООС сообщил, что боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный. После этого стало известно, что президент собирает СНБО.