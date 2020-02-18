У Путіна відреагували на наступ бойовиків на Донбасі

Кремль сподівається, що найближчим часом вдасться прояснити деталі події на Донбасі, після можна буде робити висновки. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

За його словами, в Кремлі не знають, що могло спровокувати цей бій, але РФ бачила повідомлення про жертви з обох сторін. У зв'язку з цим Кремль "висловлює співчуття".

"Найближчим часом вдасться прояснити деталі події перед тим, як робити якісь висновки", - заявив Пєсков.

За словами Пєскова, твердження про те, що Кремль може мати вплив на Донецьк і Луганськ, а також несе відповідальність за те, що відбувається на Донбасі, є "абсолютно неправильним формулюванням".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони буде приймати рішення про

подальші кроки у зв'язку з настанням бойовиків на Донбасі.

Зранку штаб ООС повідомив, що бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Після цього стало відомо, що президент збирає РНБО.