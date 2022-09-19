У Путина отличились циничным заявлением о зверствах в Изюме

"Это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию все развивается. Это вранье. Это вранье, и конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории", - заявил перед журналистами он.

Зверства россиян в Изюме Харьковской области

Оккупанты объявили о выводе своих войск из Изюма Харьковской области 10 сентября.

После деоккупации города в лесу обнаружили более 400 могил. Там также нашли пыточную оккупантов. Уже эксгумировали 59 тел. У большинства обнаружили следы насильственной смерти.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска в Изюме повторили преступления, ранее совершенные в Буче.

Советник министра обороны Алексей Копытько отметил, что разрушения, которые нанесли оккупанты в Изюме Харьковской области сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв - минимум с двумя Бучами Киевской области.

Убийства украинцев в Буче Киевской области

В начале апреля ВСУ вернули контроль над Бучей, захваченной российскими солдатами во время наступления на Киев.

Зашедшие подразделения ВСУ увидели на улицах тела убитых местных жителей, а также обнаружили массовое захоронение замученных местных жителей.

Как сообщила 3 апреля тогдашний генпрокурор Ирина Венедиктова, из районов освобожденной от российских оккупантов Киевской области вывезли 410 тел погибших мирных жителей.