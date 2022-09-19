У Путіна відзначилися цинічною заявою про звірства в Ізюмі

У Росії назвали "брехнею" звірства росіян в Ізюмі Харківської області, заявивши, що вбивства 400 людей це лише "сценарій", аналогічний "провокації в Бучі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Кремля Дмитра Пєскова.
"Це той же сценарій, що в Бучі. За одним сценарієм все розвивається. Це брехня. Це брехня, і звичайно ж, ми відстоюватимемо правду у всій цій історії", - заявив перед журналістами він.
Окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області 10 вересня.
Після деокупації міста у лісі виявили понад 400 могил. Там також знайшли катівню окупантів. Вже ексгумували 59 тіл. У більшості виявили сліди насильницької смерті.
Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська в Ізюмі повторили злочини, які раніше скоїли в Бучі.
Радник міністра оборони Олексій Копитько зазначив, що руйнування, які завдали окупанти в Ізюмі Харківської області, можна порівняти за масштабами з руйнуваннями в кількох Бородянках, а за кількістю жертв - мінімум з двома Бучами Київської області.
На початку квітня ЗСУ повернули контроль над Бучею, захопленою російськими солдатами під час наступу на Київ.
Підрозділи ЗСУ, що зайшли, побачили на вулицях тіла вбитих місцевих жителів, а також виявили масове поховання замордованих місцевих жителів.
Як повідомила 3 квітня вже колишній генпрокурор Ірина Венедиктова, з районів звільненої від російських окупантів Київської області вивезли 410 тіл загиблих мирних жителів.
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