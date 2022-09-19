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У Путіна відзначилися цинічною заявою про звірства в Ізюмі

Фото: прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії назвали "брехнею" звірства росіян в Ізюмі Харківської області, заявивши, що вбивства 400 людей це лише "сценарій", аналогічний "провокації в Бучі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Кремля Дмитра Пєскова.

"Це той же сценарій, що в Бучі. За одним сценарієм все розвивається. Це брехня. Це брехня, і звичайно ж, ми відстоюватимемо правду у всій цій історії", - заявив перед журналістами він.

Звірства росіян в Ізюмі Харківської області

Окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області 10 вересня.

Після деокупації міста у лісі виявили понад 400 могил. Там також знайшли катівню окупантів. Вже ексгумували 59 тіл. У більшості виявили сліди насильницької смерті.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська в Ізюмі повторили злочини, які раніше скоїли в Бучі.

Радник міністра оборони Олексій Копитько зазначив, що руйнування, які завдали окупанти в Ізюмі Харківської області, можна порівняти за масштабами з руйнуваннями в кількох Бородянках, а за кількістю жертв - мінімум з двома Бучами Київської області.

Вбивства українців у Бучі Київської області

На початку квітня ЗСУ повернули контроль над Бучею, захопленою російськими солдатами під час наступу на Київ.

Підрозділи ЗСУ, що зайшли, побачили на вулицях тіла вбитих місцевих жителів, а також виявили масове поховання замордованих місцевих жителів.

Як повідомила 3 квітня вже колишній генпрокурор Ірина Венедиктова, з районів звільненої від російських окупантів Київської області вивезли 410 тіл загиблих мирних жителів.

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Харків