У Путіна оголосили про візит спецпосланців Трампа до Росії

Віткоффа запросили до України

Нагадаємо, спецпосланець президента США Стів Віткофф уже неодноразово відвідував Росію та проводив переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Проте в Україні він досі не був, тож можливий приїзд стане його першим візитом до Києва.

Ще у квітні 2026 року президент України Володимир Зеленський запросив американських переговорників - зятя Трампа Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа - до української столиці, однак конкретних дат тоді не називали.

У травні Володимир Зеленський знову повідомив про запланований візит команди президента США Дональда Трампа до Києва. Це сталося після переговорів секретаря РНБО Рустема Умерова в Маямі.

За словами президента, сторони “доопрацьовують деталі домовленостей, які можуть забезпечити безпеку”. Також під час перемовин обговорювали питання обміну полоненими.

“Перемовини змістовні. Узгоджуємо графік необхідних візитів та очікуємо в Києві представників Президента Америки на рубежі весни - літа. Сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію”, - заявив Зеленський.