У Путина объявили о визите спецпосланников Трампа в Россию

В России анонсировали визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву "в ближайшее время". Однако точная дата пока не известна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление специального представителя российского диктатора Владимира Путина Кирилла Дмитриева росСМИ.
"Уиткофф планирует прибыть в Россию с визитом в ближайшее время", - цитируют российские медиа слова Дмитриева.
При этом он не уточнил ни точную дату визита, ни его возможную цель.
Ранее о предстоящей поездке представителя Трампа в Москву также заявлял помощник главы Кремля Юрий Ушаков.
Сейчас официального подтверждения деталей предстоящего визита Стива Уиткоффа с американской стороны не обнародовали.
Обновлено в 12:30
Сегодня, 20 мая в Кремле подтвердили предстоящий визит спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Вместе с ним приедет и зять американского лидера Джаред Кушнер.
По словам помощника Путина Юрия Ушакова, американская делегация приедет в Москву в ближайшие недели. Однако точные даты поездки гостей пока остаются неизвестными, сказал Ушаков журналистам.
Напомним, спецпосланник президента США Стив Уиткофф уже неоднократно посещал Россию и проводил переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако в Украине он до сих пор не был, поэтому возможный приезд станет его первым визитом в Киев.
Еще в апреле 2026 года президент Украины Владимир Зеленский пригласил американских переговорщиков - зятя Трампа Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа - в украинскую столицу, однако конкретных дат тогда не называли.
В мае Владимир Зеленский снова сообщил о запланированном визите команды президента США Дональда Трампа в Киев. Это произошло после переговоров секретаря СНБО Рустема Умерова в Майами.
По словам президента, стороны "дорабатывают детали договоренностей, которые могут обеспечить безопасность". Также во время переговоров обсуждали вопрос обмена пленными.
"Переговоры содержательные. Согласовываем график необходимых визитов и ожидаем в Киеве представителей Президента Америки на рубеже весны - лета. Надеемся, что на этот раз получится реализовать запланированное и активизировать дипломатию", - заявил Зеленский.