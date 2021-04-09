У Путина объяснили стягивание войск РФ к границам Украины

В Кремле заявили о возможной угрозе России из-за эскалации ситуации на Донбассе. Из-за этого РФ принимает соответствующие меры якобы для обеспечения своей безопасности.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По его словам, эскалация на Донбассе обуславливает принятие Россией мер для "обеспечения собственной безопасности". Песков заявил, что РФ якобы не несет угрозу ни одной стране мира.
"Рост напряженности, эскалация напряженности на юго-востоке Украины обуславливает те меры, которые Россия принимает для обеспечения своей безопасности", - сказал представитель Кремля.
Отметим, в главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили о военной опасности из-за стягивания российских войск к границам. Об эскалации на Донбассе начали говорить именно из-за расширения военного присутствия у границ Украины.
Кроме того, в минувшую пятницу на Донбассе в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а двое получили ранения. Событие произошло в районе населенного пункта Шумы.
Сегодня в ОП заявили, что Украине стоит ожидать нового военного обострения со стороны России.
Напомним, украинская разведка предупредила, что Россия готова к масштабной эскалации на Донбассе с продвижением вглубь территории Украины.
Отметим, в Пентагоне пообещали, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину один на один и поддержат ее.