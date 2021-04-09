У Путіна пояснили стягування військ РФ до кордонів України

За його словами, ескалація на Донбасі обумовлює прийняття Росією заходів для "забезпечення власної безпеки". Пєсков заявив, що РФ нібито не несе загрозу жодній країні світу.

"Зростання напруженості, ескалація напруженості на південному сході України обумовлює ті заходи, які Росія приймає для забезпечення своєї безпеки", - сказав представник Кремля.

Зазначимо, в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили про воєнну небезпеку через стягування російських військ до кордонів. Про ескалацію на Донбасі почали говорити саме через розшрення військової присутності біля кордонів України.

Крім того, в минулу п'ятницю на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а двоє отримали поранення. Подія сталася в районі населеного пункту Шуми.