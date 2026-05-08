У Путіна образилися на дозвіл Зеленського провести парад 9 травня

Що передувало

Нагадаємо, що минулого тижня глава кремля Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, у якій заявив про готовність оголосити перемир'я з Україною на 9 травня. Незабаром у Міноборони РФ офіційно заявили, що оголошують перемир'я 8 і 9 числа.

Однак президент України Володимир Зеленський вирішив не чекати цього терміну і запропонував почати режим "тиші" вже в ніч на 6 травня, яке Росія благополучно порушила. У відповідь на це Київ діяв дзеркально, тому в ніч на 8 травня атак зазнали Москва, Ярославль, Ростов і не тільки.

Уже ввечері 8 травня Зеленський повідомив, що Україна погодилася на перемир'я з РФ з 9 по 11 число. Він зазначив, що для Києва життя українських полонених важливіше, тому було видано указ про дозвіл провести парад у Москві на Красній площі. Говорячи про полонених, РФ погодилася провести обмін у форматі 1000 на 1000.

Співрозмовник РБК-Україна підтвердив, що Зеленський виключив місце проведення параду в Москві з плану українських ударів. Однак щодо решти території РФ Україна діятиме дзеркально.