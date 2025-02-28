Гарантії безпеки. Якого захисту хоче Україна і що про це говорять у США та Європі

Україна прагне отримати надійні гарантії безпеки від союзників для завершення війни та досягнення справедливого миру. Це питання буде на порядку денному зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа 28 лютого, під час якої Україна та США мають підписати рамкову угоду про надра.

Докладніше про те, на які гарантії від партнерів розраховує Зеленський, а також що пропонують США і Європа, – в матеріалі РБК-Україна .

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Які гарантії від союзників хоче Україна

У треті роковини повномасштабного вторгення РФ президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив, що справедливого миру можна досягти лише за наявності чітких гарантій безпеки, які унеможливлять повторення конфлікту.

На переконання глави держави, членство в НАТО є найпростішим та надійнішим способом забезпечити мир і спокій не тільки в Україні, а й у Європі. Оскільки Альянс має готові та ефективні системи безпеки, які існують десятиліттями і саме вони не допускали розпалу війн.

Однак, поки низка членів НАТО виступають проти вступу нашої країни, однією з головних гарантій безпеки Зеленський називає фінансування української армії у складі щонайменше 800 тис. військових.

Говорячи про важливість завершення гарячої фази війни, президент України заявив, що припинення вогню неможливо без гарантій безпеки та верифікації цього процесу. Він підтримує розміщення миротворчого контингенту союзників для запобігання новому нападу РФ.

Також Зеленський каже про необхідність економічних гарантій, включно зі вступом до Євросоюзу.

Чи є гарантії безпеки в угоді про надра

В контексті переговорів щодо гарантій безпеки президент України підкреслює важливість США як ключового союзника.

Під час візиту до Вашингтона 28 лютого Володимир Зеленський планує обговорити питання гарантій із лідером Білого дому Дональдом Трампом.

Поїздка Зеленського до Штатів присвячена офіційному підписанню угоди між Україною та США щодо рідкісноземельних копалин. Процес погодження цього документа затягнувся через відсутність консенсусу сторін щодо низки положень. Зокрема, у початкових варіантах угоди не йшлося про гарантії безпеки, на чому наполягав Володимир Зеленський.

Докладніше про суть угоди між США та Україною щодо надр йдеться в окремому матеріалі.

Врешті 27 лютого уряд узгодив фінальну версію, в якій, за словами очільника Кабміну Дениса Шмигаля, більше немає невигідних умов для України.

Прем'єр наголосив, що угода зі США безпосередньо пов’язана з гарантіями безпеки України, і ні президент Володимир Зеленський, ні Кабмін не розглядатимуть її без цього.

"Пункт 10 власне і говорить про те, що ця угода про фонд становить невід’ємний елемент архітектури двосторонніх і багатосторонніх угод, а також конкретних кроків для встановлення тривалого миру, зміцнення економічно-безпекової стійкості", – зазначив він.

Шмигаль розповів, що в рамках візиту до Вашингтона українська делегація у складі представників уряду матиме повноваження підписати угоду після того, як президенти України та США досягнуть домовленостей щодо гарантій безпеки.

Як пояснив глава уряду, цей документ є попереднім (рамковим) договором, після узгодження якого розпочнеться предметна робота над імплементацією домовленостей щодо гарантій безпеки.

Президент Володимир Зеленський також наголосив, що угода, яку планують підписати 28 лютого, відкриє шлях до наступного договору – про інвестиційний фонд, з конкретними відносинами і сумами, яку повинна буде ратифікувати Верховна рада.

"У наступній угоді ми можемо більш предметно говорити про гарантії безпеки або про конкретні суми, як буде управлятися фонд тощо. Ми готові говорити, якщо це умова, що далі допомога Україні не буде безкоштовна, це нова реальність", – заявив глава держави.

Крім того, Зеленський зазначив, що темою переговорів із Трампом сьогодні у Вашингтоні буде не лише угода про корисні копалини. Президент хоче отримати відповідь, чи зможе Україна розраховувати на подальшу підтримку з боку США.

"Моє запитання буде дуже прямим – США продовжать нас підтримувати, чи ні? Якщо це не допомога, чи можемо ми купувати зброю напряму у США? Чи можемо використовувати заморожені активи (російські активи, – ред.), щоб купувати зброю, наприклад, а також для інвестицій у багато речей, таких як видобуток мінералів. І говоритиму про відновлення України", – анонсував Зеленський.

Що говорить Трамп про гарантії для України

На тлі підготовки до укладення угоди про надра президент США Дональд Трамп заявив, що США не надаватимуть Україні "багато гарантій безпеки".

До того ж він вважає, що основні гарантії Україні повинні забезпечити європейські країни.

"Я не буду надавати гарантії безпеки, нехай Європа робить це. Це в їхніх інтересах, це їхній сусід. Але ми докладемо зусиль для того, щоб усе пройшло як треба. Ми будемо залишатися партнерами України, нам потрібні рідкісноземельні метали, а їх в них багато", – сказав президент США.

Водночас Трамп підкреслив, що співпраця США з Україною в галузі рідкоземельних елементів "автоматично" забезпечить певний рівень безпеки, оскільки присутність американських фахівців на українській території буде захистом від повторної агресії з боку російських окупантів.

"Вони (українці – ред.) отримають нас. Ми будемо там працювати, і ви знаєте, таким чином буде ніби автоматична безпека. Тому що ніхто не стане лізти до наших людей, поки вони там (в Україні – ред.)", – каже президент США.

Щодо прагнення України до вступу в НАТО, Дональд Трамп продовжує висловлюватися скептично.

Нещодавно американський президент заявив, що Україні слід забути про членство в Альянсі, адже, ймовірно, саме через бажання українців приєднатися до НАТО російський диктатор Володимир Путін вирішив почати війну.

"Я можу сказати, забудьте про НАТО. Це, ймовірно, причина, через яку все (війна в Україні - ред.) почалося", – сказав Трамп.

Миротворчий контингент з Європи

З огляду на риторику США, в останні тижні європейські лідери активізували зусилля, щоб виробити спільну лінію щодо підтримки України.

В рамках гарантій безпеки лідери кількох країн висловили готовність відправити миротворчі війська.

Лідер Франції Еммануель Макрон першим висунув пропозицію щодо місії миротворців в Україні ще минулого року. Згодом Франція спільно з Великою Британією розробила план з розміщення до 30 тисяч європейських військових в Україні.

За цим планом, якщо буде досягнуто угоди про припинення вогню, миротворців планують розмістити в кількох українських містах, але "не обов'язково на лінії фронту". При цьому європейські країни очікують, що в їхньому плані братимуть участь і США. Йдеться про розміщення американських сил протиповітряної оборони в сусідніх з Україною країнах.

Так, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер вважає, що без гарантій безпеки від США Росія може знову напасти на Україну. 27 лютого Стармер відвідав Вашингтон і зустрівся з очільником Білого дому Дональдом Трампом. На брифінгу після переговорів прем'єр Британії наголосив, що майбутня мирна угода, якої прагнуть США має бути гарно прийнята в Україні та всьому світі.

"США можуть дати літаки й зброю для того, щоб підтримати цю угоду. Лише таким чином мир буде тривати. Ми не дамо Путіну можливості відновити цю війну. Європейські лідери підтримують нас у цьому", – зауважив він.

Водночас Стармер заявив, що "Велика Британія готова відправити сухопутні війська і підняти літаки в повітря, щоб підтримати угоду".

Можливість відправки миротворців в Україну крім Британії та Франції розглядають у Німеччині, Швеції. До того ж, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган припустив розгортання турецьких миротворців на українській території.

Для обговорення гарантій безпеки, які може надати Україні європейський континент, вже цієї неділі, 2 березня, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер запросив у Лондон лідерів Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Туреччини, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії та президента України Володимира Зеленського. Будуть присутніми генсек НАТО та керівники Євросоюзу.

Після цього 6 березня відбудеться Європейська рада, на яку зберуться лідери ЄС, і куди також запрошений український президент.

Позиція Європи щодо України в НАТО та угоди зі США

Представники ЄС не погоджуються з позицією президента США Дональда Трампа щодо неможливості України вступу в Альянс та називають членство в НАТО найращою гарантією безпеки.

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні виступила із заявою, що гарантії безпеки для України мають бути реалізовані в контексті НАТО, а інші заходи є менш ефективними.

"Я вважаю, що це найкраща структура для гарантування миру, який не буде ні крихким, ні тимчасовим, щоб більше не було ризику, що Європа може знову впасти в драму війни. Інші рішення видаються мені більш складними і, відверто кажучи, менш ефективними", – констатувала Мелоні.

За її словами, справедливий і тривалий мир буде можливим лише у тому разі, коли Києву будуть надані адекватні гарантії безпеки, щоб переконатися, що війна не повториться, і європейські нації, які відчувають загрозу, зможуть відчувати себе в безпеці.

Верховна представниця Євросоюзу із зовнішньої політики Кая Каллас також називає членство України в НАТО єдиною дієвою гарантією безпеки для України.

"Чому ми в НАТО? Тому що ми боїмося Росії. І єдине, що дійсно працює – єдина гарантія безпеки, яка працює – це парасолька НАТО", – сказала вона.

Коментуючи угоду про надра між США та Україною Каллас заявила, що лише економічного партнерства наразі недостатньо, бо в часи війни "потрібні безпекові гарантії".

Кая Каллас також звернула увагу, що великі компанії США працювали в Україні і до війни, але це не вберегло країну.

"Я чую думки, що, мовляв, економічна угода як така вже сама по собі є гарантією безпеки. Я так не вважаю. Вже зараз в Україні активно працюють американські компанії. Але країну все одно бомблять щодня", – наголосила дипломатка.

Перебуваючи з візитом у США Каллас зауважила, що європейським державам "дуже важко бачити, що російські наративи зараз настільки сильно представлені в Америці".

При підготовці використовувалися: заяви президента України Володимира Зеленського, лідера США Дональда Трампа, прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, публікації Bloomberg, Le Monde, CNN, Wall Street Journal, AFP.