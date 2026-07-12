Росія щось готує проти Польщі, але сил для нападу не має, - Сікорський

Загрози та готовність до провокацій

За словами польського міністра, Варшава серйозно ставиться до будь-яких російських погроз, оскільки Росія протягом історії неодноразово вдиралася на територію Польщі. Проте наразі Кремль обмежений у своїх військових можливостях через затяжну війну.

"Ми вже близько п'ятисот років думаємо про нашу безпеку стосовно Росії, і ми не зупинимося. Але Путін не має засобів атакувати нас сьогодні: щонайбільше він може спробувати якусь провокацію. Йому досі не вдалося підкорити Донбас після майже тринадцяти років спроб", - наголосив Сікорський.

Він також прокоментував інформацію ЗМІ про те, що США нібито попередили Варшаву щодо можливої обмеженої збройної провокації РФ найближчими місяцями для перевірки рішучості НАТО.

Сікорський зазначив, що не може ні підтвердити, ні спростувати ці дані, але назвав їх цілком імовірними. Очільник МЗС додав, що публічне викриття намірів Кремля заздалегідь може змусити Росію відмовитися від агресивних кроків.

Успіхи України та гібридна війна

Міністр підкреслив, що результати України у протистоянні російській агресії перевершили будь-які очікування. Україна уникнула повної окупації, продовжує експортувати зерно Чорним морем та утримує стабільний фронт, тоді як армія РФ показала значно гірші результати, ніж від неї очікували у світі.

Водночас Сікорський звернув увагу на те, що Росія вже десять років веде активну гібридну війну проти Заходу. Москва витрачає понад мільярд євро на рік на пропаганду, кібератаки, дезінформацію та саботаж, використовуючи західні соцмережі для посилення розколу й ненависті в суспільстві.

Також польський урядовець відзначив ефективність українських ударів по російських нафтопереробних заводах, які призвели до кілометрових черг на заправках у Росії.

Він назвав ці об'єкти законними військовими цілями, оскільки вони забезпечують паливом армію окупантів.