Россия что-то готовит против Польши, но сил для нападения нет, - Сикорский

Угрозы и готовность к провокациям

По словам польского министра, Варшава серьезно относится к любым российским угрозам, поскольку Россия в течение истории неоднократно вторгалась на территорию Польши. Однако Кремль ограничен в своих военных возможностях из-за затяжной войны.

"Мы уже около пятисот лет думаем о нашей безопасности в отношении России, и мы не остановимся. Но у Путина нет средств атаковать нас сегодня: больше всего он может попробовать какую-то провокацию. Ему до сих пор не удалось покорить Донбасс после почти тринадцати лет попыток", - подчеркнул Сикорский.

Он также прокомментировал информацию СМИ о том, что США якобы предупредили Варшаву о возможной ограниченной вооруженной провокации РФ в ближайшие месяцы для проверки решительности НАТО.

Сикорский отметил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные, но назвал их вполне вероятными. Глава МИД добавил, что публичное разоблачение намерений Кремля заранее может заставить Россию отказаться от агрессивных шагов.

Успехи Украины и гибридная война

Министр подчеркнул, что результаты Украины в противостоянии российской агрессии превзошли любые ожидания. Украина избежала полной оккупации, продолжает экспортировать зерно по Черному морю и удерживает стабильный фронт, тогда как армия РФ показала значительно хуже результаты, чем от нее ожидали в мире.

В то же время, Сикорский обратил внимание на то, что Россия уже десять лет ведет активную гибридную войну против Запада. Москва тратит более миллиарда евро в год на пропаганду, кибератаки, дезинформацию и саботаж, используя западные соцсети для усиления раскола и ненависти в обществе.

Также польский чиновник отметил эффективность украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые привели к километровым очередям на заправках в России.

Он назвал эти объекты законными военными целями, поскольку они снабжают топливом армию оккупантов.