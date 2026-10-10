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У Путіна назвали звернення Трампа до українців "історичним"

21:00 10.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Кирило Дмитрієв (Getty Images)

Команда російського диктатора Володимира Путіна вважає нове звернення президента США Дональда Трампа до українського народу "історчним" і "знаковим".

Про це заявив спеціальний представник глави Кремля Кирило Дмитрієв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Спецпредставник Путіна не приховує, що офіційна Москва зраділа, коли глава Білого дому закликав українців обрати нового президента замість Володимира Зеленського.

"Президент Трамп приєднався до численних прихильників думки, що Україні потрібне керівництво, яке справді прагне миру, а не розпалює війну, як це робить Зеленський. "Україні час обрати нового президента". Знаково й історично", - цинічно заявив Дмитрієв.

Що важливо розуміти, сам очільник Білого дому пояснив свої слова щодо заміни Зеленського тим, що останній, мовляв, не хоче завершувати війну з Росією та укладати угоди.

"Я пропоную, щоб в Україні з’явився новий лідер, здатний укладати угоди... Чомусь Зеленський ніколи не укладає угоди", - поскаржився Трамп.

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