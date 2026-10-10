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У Путина назвали обращение Трампа к украинцам "историческим"

21:00 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Кирилл Дмитриев (Getty Images)

Команда российского диктатора Владимира Путина считает новое обращение президента США Дональда Трампа к украинскому народу "историческим" и "знаковым".

Об этом заявил специальный представитель главы Кремля Кирилл Дмитриев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Спецпредставитель Путина не скрывает, что официальная Москва обрадовалась, когда глава Белого дома призвал украинцев избрать нового президента вместо Владимира Зеленского.

"Президент Трамп присоединился к многочисленным сторонникам мнения, что Украине нужно руководство, которое действительно стремится к миру, а не разжигает войну, как это делает Зеленский. "Украине пора избрать нового президента". Знаково и исторически", - цинично заявил Дмитриев.

Что важно понимать, сам глава Белого дома объяснил свои слова о замене Зеленского тем, что последний, мол, не хочет завершать войну с Россией и заключать соглашения.

"Я предлагаю, чтобы в Украине появился новый лидер, способный заключать соглашения... Почему-то Зеленский никогда не заключает соглашения", - посетовал Трамп.

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