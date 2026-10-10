Трамп вимагає припинити удари по російських НПЗ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DWS News .

За словами американського лідера, президент України Володимир Зеленський міг би врегулювати конфлікт вже багато разів, проте вважав за краще цього не робити.

Він зазначив, що Україна б'є по російських НПЗ, попри застереження.

"Ми сказали: можете робити з Росією все, що хочете, але не наносьте удари по нафтопереробних заводах, тому що це створює світову проблему, а він хоче створювати проблеми всьому світу", - сказав Трамп.

Трамп також наголосив, що такі атаки б'ють по світовому ринку дизельного палива та створюють серйозні небезпеки для фермерів і тваринників.