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Трамп вимагає припинити удари по російських НПЗ

20:25 10.10.2026 Сб
1 хв
aimg Сергій Козачук
Трамп вимагає припинити удари по російських НПЗ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DWS News.

За словами американського лідера, президент України Володимир Зеленський міг би врегулювати конфлікт вже багато разів, проте вважав за краще цього не робити.

Він зазначив, що Україна б'є по російських НПЗ, попри застереження.

"Ми сказали: можете робити з Росією все, що хочете, але не наносьте удари по нафтопереробних заводах, тому що це створює світову проблему, а він хоче створювати проблеми всьому світу", - сказав Трамп.

Трамп також наголосив, що такі атаки б'ють по світовому ринку дизельного палива та створюють серйозні небезпеки для фермерів і тваринників.

Нагадаємо, що Дональд Трамп публічно звернувся до народу України із закликом обрати нового лідера країни замість Володимира Зеленського.

Подібні політичні заяви лунають на тлі обговорення міжнародних домовленостей щодо енергетичного сектора та постачання палива.

Зокрема, раніше стало відомо, що Росія планує поставити на світовий ринок мільйони тонн дизельного пального завдяки тимчасовим ліцензіям Міністерства фінансів США, що викликало жваву дискусію серед західних партнерів та союзників України.

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