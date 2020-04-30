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У Путина назвали условие мира на Донбассе

Новости » Политика     30.04.2020 - 15:42
У Путина назвали условие мира на Донбассе
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

У Путина заявили, что мир зависит от выполнения минских соглашений

Мир на Донбассе в целом зависит от выполнения минских соглашений в полном объеме. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают росСМИ.

Песков отметил, что у этого документа нет двусмысленных трактовок и необходимо выполнить то, что в нем написано, без противоречий.

"Для Кремля в идеале мир на Донбассе и мир в Украине - это выполнение минского комплекса мер, от А до Я", - сказал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили войну на Донбассе. Однако, в пресс-службе Путина не уточнили детали.

До пандемии коронавируса Макрон заявлял, что война в Украине не является препятствием для улучшение отношений с Россией. Он все чаще начал говорить о сближении с Россией.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе проходят еженедельно в формате видеоконференции. По словам президента, видеоконференции проходят в начале каждой недели.

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