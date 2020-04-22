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Зеленский о войне на Донбассе: закончим до конца каденции

Новости » Политика     22.04.2020 - 16:23
Зеленский о войне на Донбассе: закончим до конца каденции
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский не исключает смену тактики

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что война на Донбассе будет завершена до конца его каденции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на фильм "Год президентства Зеленского".

Так, глава государства выразил уверенность, что ему удастся за время своего президентского срока добиться завершения войны на Донбассе.

"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы - год еще не прошел", - заявил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе проходят еженедельно в формате видеоконференции. По словам президента, видеоконференции проходят в начале каждой недели.

Также РБК-Украина писало, что в начале апреля очередные переговоры ТКГ по разведению сил и средств на Донбассе провалились. Подгруппа по безопасности не смогла согласовать новые участки разведения, из-за сопротивления российской стороны, которая продолжает не признавать себя стороной конфликта.

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