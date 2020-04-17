Заседание ТКГ происходит еженедельно, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент отметил, что заседания проходят в режиме видеоконференции

Заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе происходят еженедельно в формате видеоконференции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы предложили. Сейчас мы договорились. И у нас Минск будет проходить и зависеть не от того, хотят люди или не хотят встречаться раз в две недели или раз в месяц. Сейчас еженедельно в начале каждой недели у нас сейчас проходит видео-Минск", - заявил Зеленский.

Напомним, следующая встреча ТКГ состоится 22 апреля. Во время конференции стороны обсудят участка разведение сил и средств.

Кроме того, ранее сообщалось, что контактная группа договорилась подать ОБСЕ списки объектов для разминирования.

На Прошлой неделе переговоры о разведении на Донбассе в очередной раз провалились. Представители Киева утверждают, что в этом вопросе есть определенные сдвиги, но они блокируются российской стороной, чтобы сорвать выполнение решений нормандского саммита.