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Макрон и Путин обсудили войну на Донбассе

Новости » Политика     17.04.2020 - 15:06
Макрон и Путин обсудили войну на Донбассе
Фото: Эммануэль Макрон и Владимир Путин (flickr.com)

Макрон и Путин провели телефонный разговор

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили войну на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба российского президента.

В ходе разговора они подняли вопрос ситуации на Донбассе. Однако, в пресс-службе Путина не уточнили детали.

Сообщается, что Макрон поблагодарил за содействие в вопросах возвращения на родину французских граждан и обеспечения условий для транспортировки через территорию России во Францию медицинских средств и оборудования.

Также обсуждалась возможность организации рабочей встречи лидеров стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН в формате видеоконференции.

Ранее сообщалось, что трое из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН согласны поддержать призыв ООН к глобальному прекращению огня для сосредоточения на пандемии. Макрон заявил, что обсудит этот вопрос с Путиным. Именно российский президент еще не согласился на это.

До пандемии коронавируса Макрон заявлял, что война в Украине не является препятствием для улучшение отношений с Россией. Он все чаще начал говорить о сближении с Россией.

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Новости Украины Владимир ПутинУкраинаДонбассЭммануэль Макрон
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