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У Путіна назвали умову миру на Донбасі

Новини » Політика     30.04.2020 - 15:42
У Путіна назвали умову миру на Донбасі
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

У Путіна заявили, що мир залежить від виконання мінських угод

Мир на Донбасі в цілому залежить від виконання мінських угод у повному обсязі. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

Пєсков зазначив, що у цього документа немає двозначних трактувань і необхідно виконати те, що в ньому написано, без протиріч.

"Для Кремля в ідеалі мир на Донбасі і мир в Україні - це виконання мінського комплексу заходів, від А до Я", - сказав він.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон і президент Росії Володимир Путін в ході телефонної розмови обговорили війну на Донбасі. Втім, в прес-службі Путіна не уточнили деталі.

До пандемії коронавірусу уМакрон заявляв, що війна в Україні не є перешкодою для поліпшення відносин з Росією. Він все частіше почав говорити про зближення з Росією.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що засідання Трьохсторонньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі відбуваються щотижня у форматі відеоконференції. За словами президента, відеоконференції відбуваються на початку кожного тижня.

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