У Путіна назвали терміни візиту Віткоффа до Москви

Анонс візиту Віткоффа

Нагадаємо, вчора, 25 листопада, президент США Дональд Трамп заявив про те, що він відправить свого спецпредставника Стіва Віткоффа на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним до Москви.

Також Трамп уточнив, що міністр армії США Ден Дрісколл вирушить на переговори до Києва.

Після такого анонсу навколо Віткоффа розгорівся скандал - Bloomberg оприлюднило злив його розмови з помічником глави Кремля Юрієм Ушаковим.

Під час розмови спецпредставник президента США радив, як догодити Трампу, а також пропонував організувати розмову лідерів США і Росії.

Віткофф наполягав, що розмова Трампа і Путіна має відбутися перед візитом президента України Володимира Зеленського до Вашингтона в жовтні.

На цьому тлі частина американських конгресменів почали різко критикувати спецпредставника президента США. Зокрема, його називали зрадником і агентом Росії.

Сам Трамп, коментуючи скандал, заявив, що Віткофф "працював, як посередник в угодах".

Детальніше про зливи розмови Віткоффа з Ушаковим - у матеріалі РБК-Україна.