У Путіна назвали тему майбутніх переговорів в Абу-Дабі

"Треба хоча б перейти до робочого режиму, знайти якісь правильні точки дотику, почати серйозно дискутувати... Тим більше, що зараз ми й підняли цю тему", - сказав Ушаков.

При цьому він зазначив, що якщо представники європейських країн прилетять до Абу-Дабі, де відбудуться обговорення щодо України, "це не вважатиметься їхньою участю в переговорах".

"Якщо вони куплять квитки на літак, прилетять до Абу-Дабі й будуть десь там крутитися, то, значить, їм час від часу ті самі українці, та навіть ті самі американці будуть, можливо, щось доповідати, консультуватися, можливо, враховувати якісь точки зору, тобто там процес може відбуватися в такому ускладненому вигляді", - заявив помічник Путіна.