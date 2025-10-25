Росія заявляє про готовність обговорювати мирні умови щодо України. За словами російської сторони, при узгодженні ключових питань дипломатичне рішення може бути знайдене швидко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посланця російського диктатора Кирила Дмитрієва в ефірі Fox News.

Спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна, який перебуває з візитом у США, в інтерв'ю перерахував ключові елементи для врегулювання ситуації в Україні.

За його словами, рішення можливе швидко, якщо узгодити кілька питань, серед яких:

гарантії безпеки для України, на які Росія відкрита

територіальне питання в районах з російськомовним населенням

нейтральний статус України, "необхідний для безпеки РФ"

"Я значною мірою зосереджений на економіці, інвестиціях і загальних відносинах із США, а також на тому, щоб діалог тривав. Але, думаю, є кілька ключових елементів. Один з них - це гарантії безпеки для України. І Росія сказала "так", Росія відкрита до гарантій безпеки для України", - зазначив він.

Після чого заговорив, що безумовно, існує територіальне питання, де проживає російське населення - населення, яке, як цинічно відзначив Дмітрієв, нібито піддавалося нападам з боку українських сил ще до початку конфлікту.

"І є також все питання нейтралітету України, яке важливе для безпеки Росії. Так що насправді питань на столі не так вже й багато. І, по суті, при розумінні того, як їх можна вирішити дипломатичним шляхом, рішення може бути знайдено досить скоро", - підсумував він.