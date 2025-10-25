У Путіна назвали "ключові умови" для швидкого завершення війни в Україні
Росія заявляє про готовність обговорювати мирні умови щодо України. За словами російської сторони, при узгодженні ключових питань дипломатичне рішення може бути знайдене швидко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посланця російського диктатора Кирила Дмитрієва в ефірі Fox News.
Спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна, який перебуває з візитом у США, в інтерв'ю перерахував ключові елементи для врегулювання ситуації в Україні.
За його словами, рішення можливе швидко, якщо узгодити кілька питань, серед яких:
- гарантії безпеки для України, на які Росія відкрита
- територіальне питання в районах з російськомовним населенням
- нейтральний статус України, "необхідний для безпеки РФ"
"Я значною мірою зосереджений на економіці, інвестиціях і загальних відносинах із США, а також на тому, щоб діалог тривав. Але, думаю, є кілька ключових елементів. Один з них - це гарантії безпеки для України. І Росія сказала "так", Росія відкрита до гарантій безпеки для України", - зазначив він.
Після чого заговорив, що безумовно, існує територіальне питання, де проживає російське населення - населення, яке, як цинічно відзначив Дмітрієв, нібито піддавалося нападам з боку українських сил ще до початку конфлікту.
"І є також все питання нейтралітету України, яке важливе для безпеки Росії. Так що насправді питань на столі не так вже й багато. І, по суті, при розумінні того, як їх можна вирішити дипломатичним шляхом, рішення може бути знайдено досить скоро", - підсумував він.
Зауважимо, що ще вчора прибувши до США посланець російського директора Дмитрієв заявив, що США, Україна та Росія нібито "близькі до дипломатичного вирішення" війни.
Варто зазначити, що минулого тижня президент США Дональд Трамп скасував очікувану зустріч з Путіним. Він пояснив, що не проводитиме переговорів з диктатором, оскільки впевнений, що не зможе досягти бажаного результату.
А вже вчора, 24 жовтня, Москва відправила свого спецпредставника Кирила Дмитрієва до США для "обговорення відносин між США і Росією".