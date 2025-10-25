Россия заявляет о готовности обсуждать мирные условия в отношении Украины. По словам российской стороны, при согласовании ключевых вопросов дипломатическое решение может быть найдено быстро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посланника российского диктатора Кирилла Дмитриева в эфире Fox News.

Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина, который находится с визитом в США, в интервью перечислил ключевые элементы для урегулирования ситуации в Украине.

По его словам, решение возможно быстро, если согласовать несколько вопросов, среди которых:

гарантии безопасности для Украины, на которые Россия открыта

территориальный вопрос в районах с русскоязычным населением

нейтральный статус Украины, "необходимый для безопасности РФ"

"Я в значительной степени сосредоточен на экономике, инвестициях и общих отношениях с США, а также на том, чтобы диалог продолжался. Но, думаю, есть несколько ключевых элементов. Один из них - это гарантии безопасности для Украины. И Россия сказала "да", Россия открыта к гарантиям безопасности для Украины", - отметил он.

После чего заговорил, что безусловно, существует территориальный вопрос, где проживает российское население - население, которое, как цинично отметил Дмитриев, якобы подвергалось нападениям со стороны украинских сил еще до начала конфликта.

"И есть также весь вопрос нейтралитета Украины, который важен для безопасности России. Так что на самом деле вопросов на столе не так уж и много. И, по сути, при понимании того, как их можно решить дипломатическим путем, решение может быть найдено достаточно скоро", - подытожил он.