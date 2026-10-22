У Путіна назвали імовірне місце переговорів між США, РФ та Україною

Відповідаючи на запитання журналістів про можливий майданчик для тристоронньої зустрічі, представник Кремля підтвердив актуальність цього варіанту.

"Поки йдеться про Абу-Дабі", - зазначив Пєсков.

Водночас він утримався від деталей щодо підготовки документів чи пропозицій до нового раунду, який планують провести у листопаді.

"Ви забігаєте вперед, не треба цього робити", - додав він.

Раніше російський диктатор Володимир Путін інформував спецпосланника США Стіва Уіткоффа про готовність відновити тристоронні переговори щодо України в десятих числах листопада.

Помічник Путіна Юрій Ушаков також підтверджував, що черговий раунд обговорень може відбутися в листопаді в Абу-Дабі.