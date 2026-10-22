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У Путина назвали вероятное место переговоров между США, РФ и Украиной

18:55 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Переговоры России, США и Украины по урегулированию могут состояться в Абу-Даби.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Prime.

Отвечая на вопросы журналистов о возможной площадке для трехсторонней встречи, представитель Кремля подтвердил актуальность этого варианта.

"Пока речь идет об Абу-Даби", - отметил Песков.

В то же время он воздержался от деталей подготовки документов или предложений к новому раунду, который планируют провести в ноябре.

"Вы забегаете вперед, не нужно этого делать", - добавил он.

Ранее российский диктатор Владимир Путин информировал спецпосланника США Стива Уиткоффа о готовности возобновить трехсторонние переговоры по Украине в десятых числах ноября.

Помощник Путина Юрий Ушаков также подтверждал, что очередной раунд обсуждений может пройти в ноябре в Абу-Даби.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что США и Россия приближаются к урегулированию войны в Украине. По его словам, сейчас стороны ближе к этому процессу, чем когда-либо ранее.

По данным СМИ, американский лидер стремится к тому, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин подписали мирное соглашение на саммите G20 в Майами, который должен состояться в декабре в штате Флорида.

Источники отмечают, что переговоры могут пройти под давлением Киева.

В Кремле также заявили о приближении конца войны в Украине. У Путина отметили, что российско-украинский конфликт сейчас идет к своему завершению.

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