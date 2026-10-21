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У Путіна заявили про наближення кінця війни в Україні

17:45 21.10.2026 Ср
1 хв
aimg Сергій Козачук
У Путіна заявили про наближення кінця війни в Україні Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Російсько-український конфлікт наразі наближається до свого завершення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника голови Кремля Юрія Ушакова інформаційній службі "Вєсті".

Представник Кремля висловив таку думку, відповідаючи на запитання журналістів щодо подальших перспектив та термінів завершення війни.

"Не знаю, наскільки ми наближаємося, але справа йде до цього", - сказав Ушаков.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом заявив про нібито готовність Москви поновити переговори з Україною та Вашингтоном.

Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що американський лідер Дональд Трамп прагне, щоб Зеленський і Путін підписали мирну угоду на саміті G20 у Маямі, який має відбутися у грудні в штаті Флорида.

При цьому зазначається, що самі переговори можуть проходити під тиском на Київ.

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