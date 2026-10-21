Трамп заявив, що мир в Україні ще "ніколи не був" таким близьким

Додати як бажане джерело в Google

США та Росія наближаються до врегулювання війни в Україні. Зараз сторони ближчі до цього, ніж будь-коли раніше.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію з Білого дому.

За словами американського лідера, він нещодавно обговорював питання врегулювання війни з російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп зазначив, що під час розмови він також попросив звільнити американця Стівена Габбарда, і російська сторона погодилася на це. "Ми наближаємося до врегулювання війни Путіна з Україною, можливо, зараз. Найближче, як ніколи раніше", - заявив він.