Путіна можуть заарештувати у Вірменії: країна визнала юрисдикцію МКС

Російського диктатора Володимира Путіна можуть заарештувати у Вірменії, оскільки країна офіційно визнала за собою зобов'язання щодо Римського статуту.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.Am.
Конституційний суд Вірменії визнав таким, що відповідає Конституції зобов'язання, закріплені Римським статутом про Міжнародний кримінальний суд.
Таким чином, Путіна та уповноважену з прав дитини в РФ Марію Львову-Бєлову, щодо яких суд Гааги виписав ордери на арешт, мають заарештувати, якщо вони в'їдуть до Вірменії.
Зазначимо, що уряд Вірменії у 2022 році звернувся до КС щодо визнання Римського статуту, щоб закликати Азербайджан до відповідальності за воєнні злочини, скоєні на території невизнаного Нагірного Карабаху.
Додамо, що країна підписала статут у 1998 році, але до сьогодні не ратифікувала його, оскільки КС у 2004 році визнав зобов'язання договору такими, що суперечать низці положень Конституції країни, що діяла на той момент.
Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за звинуваченням у депортації українців.
При цьому Путіна запросять на саміт БРІКС у Південно-Африканській Республіці, незважаючи на те, що його зобов'язані заарештувати.
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