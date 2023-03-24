Путіна можуть заарештувати у Вірменії: країна визнала юрисдикцію МКС

Конституційний суд Вірменії визнав таким, що відповідає Конституції зобов'язання, закріплені Римським статутом про Міжнародний кримінальний суд.

Таким чином, Путіна та уповноважену з прав дитини в РФ Марію Львову-Бєлову, щодо яких суд Гааги виписав ордери на арешт, мають заарештувати, якщо вони в'їдуть до Вірменії.

Зазначимо, що уряд Вірменії у 2022 році звернувся до КС щодо визнання Римського статуту, щоб закликати Азербайджан до відповідальності за воєнні злочини, скоєні на території невизнаного Нагірного Карабаху.

Додамо, що країна підписала статут у 1998 році, але до сьогодні не ратифікувала його, оскільки КС у 2004 році визнав зобов'язання договору такими, що суперечать низці положень Конституції країни, що діяла на той момент.