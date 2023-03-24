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Путина могут арестовать в Армении: страна признала юрисдикцию МУС

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российского диктатора Владимира Путина могут арестовать в Армении, так как страна официально признала за собой обязательства по Римскому статуту.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.Am.

Конституционный суд Армении признал соответствующим Конституции обязательства, закрепленные Римским статутом о Международном уголовном суде.

Таким образом, Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову, в отношении которых суд Гааги выписал ордеры на арест, должны арестовать, если они въедут в Армении.

Отметим, что правительство Армении в 2022 году обратилось в КС по вопросу признания Римского статута, чтобы призвать Азербайджан к ответственности за военные преступления, совершенные на территории непризнанного Нагорного Карабаха.

Добавим, что страна подписала статут в 1998 году, но до сегодняшнего дня не ратифицировала его, так как КС в 2004 году признал обязательства договора такими, которые противоречат ряду положений действовавшей на тот момент Конституции страны.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в депортации украинцев.

При этом Путина пригласят на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике, несмотря на то, что там его обязаны арестовать.

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АрменияВладимир ПутинМеждународный уголовный судГаагаРимский статут