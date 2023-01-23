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Путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живе, - розвідка

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Понеділок 23 січня 2023 13:47
Путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живе, - розвідка Фото: заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький (finbalance.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

За здоров'ям російського диктатора Володимира Путіна стежать найкращі західні лікарі, тому він досі живий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького в інтерв'ю Delfi.

Журналіст зазначив, що генерал армії України, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж ще у нульові роки повідомляв, що Володимир Путін серйозно хворий. Останнім часом хочуть чутки, що диктатор ось-ось помре.

Скібіцький поцікавився, чи може ГУР підтвердити, що це не порожні розмови.

"На жаль, Путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живе. Лікували б російські - все закінчилося б швидше", - відповів він.

Нагадаємо, у президента України Володимира Зеленського немає впевненості в тому, чи живий Путін взагалі.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Путін хворіє довго і дуже серйозно, але побачити перемогу України у війні він встигне.

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