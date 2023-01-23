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Путина лечат лучшие западные врачи, поэтому он до сих пор живет, - разведка

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Понедельник 23 января 2023 13:47
Путина лечат лучшие западные врачи, поэтому он до сих пор живет, - разведка Фото: заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий (finbalance.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

За здоровьем российского диктатора Владимира Путина следят лучшие западные врачи, поэтому он до сих пор живой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого в интервью Delfi.

Журналист отметил, что генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж еще в нулевые годы сообщал, что Владимир Путин серьезно болен. В течение последнее время хотят слухи, что диктатор вот-вот умрет.

У Скибицкого поинтересовались, может ли ГУР подтвердить, что это не пустые разговоры.

"К сожалению Путина лечат лучшие западные врачи, поэтому он до сих живет. Лечили бы российские - все закончилось бы быстрее", - ответил он.

Напомним, у президента Украины Владимира Зеленского нет уверенности в том, жив ли Путин вообще.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Путин болеет долго и очень серьезно, но увидеть победу Украины в войне он успеет.

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