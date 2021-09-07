Кулеба о встрече Зеленского и Путина: Кремль уже торгуется

Россия должна согласиться на встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. В Кремле уже "начали торговаться" относительно условий предстоящей встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в утреннем эфире "1+1" .

Кулеба сделал такое заявление, отвечая на вопрос, согласится ли Украина на встречу, если тема Крыма подниматься не будет.

"Хорошая новость - они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видение этой встречи, то теперь они уже торгуются по поводу повестки дня", - сказал глава украинской дипломатии.

В то же время, министр отметил, что саммитом "Крымская платформа" Украина показала, что не забудет о Крыме.

"Крым - это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет на повестке дня при любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться", - отметил Кулеба.