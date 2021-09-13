ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Путіна виключили зустріч із Зеленським з обговоренням Криму

Новость на русском →
Москва, Понеділок 13 вересня 2021 13:42
У Путіна виключили зустріч із Зеленським з обговоренням Криму Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

На ймовірній зустрічі президента Росії Володимира Путіна і українського лідера Володимира Зеленського неможливе обговорення теми окупованого Криму. Сама постановка даного питання виключає можливість зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, вимога української сторони обговорювати Крим унеможливлює проведення зустрічі.

"Природно, обговорення Криму не представляється можливим. Тому таке формулювання фактично ставить під сумнів взагалі гіпотетичну можливість проведення такої зустрічі", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше прес-секретар українського президента Сергій Никифоров заявив, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним, щоб підняти питання окупованих територій.

До цього в Кремлі відзначали, що для Москви "не існує теми Криму".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін
NEWS
Чи загрожує Києву локдаун: яка ситуація з COVID у столиці
Чи загрожує Києву локдаун: яка ситуація з COVID у столиці
DAILY
Сезон карантинів. Коли в Україні посилять обмеження і що зміниться
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сезон карантинів. Коли в Україні посилять обмеження і що зміниться