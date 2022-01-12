У Путина исключают ультиматумы на переговорах с США и НАТО: не ведем их с позиции силы

У президента России Владимира Путина исключают возможность выдвижения ультиматумов на переговорах по так называемым "гарантиям безопасности" с США и НАТО. В Кремле заверяют, что не ведут переговоры с позиции силы.

"Мы не ведем переговоры с позиции силы. Здесь нет и не может быть места каким-то ультиматумам. Просто ситуация дошла до какой-то критической черты, что дальше нельзя медлить и нужно ответить на озабоченности, которые были нами озвучены", - отметил он.

Он также подчеркнул, что последние "агрессивные заявления Вашингтона", которые касаются переговоров с Россией, вызывают интерес у Москвы.