У Путина исключают ультиматумы на переговорах с США и НАТО: не ведем их с позиции силы
У президента России Владимира Путина исключают возможность выдвижения ультиматумов на переговорах по так называемым "гарантиям безопасности" с США и НАТО. В Кремле заверяют, что не ведут переговоры с позиции силы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
"Мы не ведем переговоры с позиции силы. Здесь нет и не может быть места каким-то ультиматумам. Просто ситуация дошла до какой-то критической черты, что дальше нельзя медлить и нужно ответить на озабоченности, которые были нами озвучены", - отметил он.
Он также подчеркнул, что последние "агрессивные заявления Вашингтона", которые касаются переговоров с Россией, вызывают интерес у Москвы.
Напомним, ранее сообщалось, что США отказываются от предложения России вернуться к конфигурации НАТО образца 1997 года и вывести вооружение с территории стран, которые последними были приняты в альянс.
А постоянный представитель США в НАТО Джулианна Смит заявила, что пока не видит возможности для большого компромисса с Россией по расширению альянса.