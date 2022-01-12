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У Путіна виключають ультиматуми на переговорах з США і НАТО: не ведемо їх з позиції сили

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Москва, Середа 12 січня 2022 12:34
У Путіна виключають ультиматуми на переговорах з США і НАТО: не ведемо їх з позиції сили Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

У президента Росії Володимира Путіна виключають можливість висунення ультиматумів на переговорах щодо так званих "гарантій безпеки" з США і НАТО. У Кремлі запевняють, що не ведуть переговори з позиції сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Ми не ведемо переговори з позиції сили. Тут немає і не може бути місця якимось ультиматумам. Просто ситуація дійшла до якоїсь критичної межі, що далі не можна зволікати і потрібно відповісти на заклопотаності, які були нами озвучені", - зазначив він.

Він також підкреслив, що останні "агресивні заяви Вашингтона", які стосуються переговорів з Росією, викликають інтерес у Москви.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США відмовляються від пропозиції Росії повернутися до конфігурації НАТО зразка 1997 року і вивести озброєння з території країн, які останніми були прийняті в альянс.

А постійний представник США в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що поки не бачить можливості для великого компромісу з Росією щодо розширення альянсу.

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