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"Гарантии безопасности". В США не видят возможности для компромисса с Россией по НАТО

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Брюссель, Вторник 11 января 2022 18:54
"Гарантии безопасности". В США не видят возможности для компромисса с Россией по НАТО Фото: постоянный представитель США в НАТО Джулианна Смит (twitter.com/usambnato)
Автор: Сергей Новиков

Постоянный представитель США в НАТО Джулианна Смит пока не видит возможности для большого компромисса с Россией по вопросу расширению альянса. В то же время США и европейские союзники остаются привержены диалогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью для CNN.

"На данном этапе все союзники привержены диалогу с Россией, который пройдет завтра (заседание Совета Россия-НАТО, - ред.). Но все союзники едины в том, чтобы сообщить россиянам, что если они решат продолжить вторжение в Украину, они столкнутся с огромными последствиями со стороны НАТО, а также со стороны ЕС тоже", - отметила Смит.

Отметим, до этого Россия требовала, чтобы НАТО отказало Украине в членстве в альянсе. Но по словам Смит, она не видит "возможности для большого компромисса" в вопросе расширения НАТО.

"На данный момент позвольте мне быть предельно ясной - никто не может заставить нас изменить политику НАТО в отношении расширения. Дверь остается открытой. Никто не имеет права захлопнуть дверь ногой. И любое решение о расширении будет по-прежнему оставаться между альянсом НАТО и соответствующей страной", - добавила она.

Напомним, вчера прошел первый раунд переговоров между США и Россией по стратегической стабильности, на них Москва заверила, что якобы не собирается нападать на Украину.

В то же время российская сторона ждет быстрого ответа от США после встречи в Женеве, в том числе насчет отказа от перспективы членства Украины в НАТО.

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