У Путіна готують контакт зі США після узгодження мирного плану Трампа з Україною

Переговори щодо мирного плану

Нагадаємо, минулого місяця адміністрація Білого Дому запропонувала мирний план щодо завершення війни в Україні. Спочатку в документі було 28 пунктів, але більшість з них не відповідала інтересам України, а навпаки, підтримувала інтереси росіян.

Наразі відомо, що план розподілили на три частини: гарантії безпеки, щодо яких ніби-то є значний прогрес, рамкова угода, яка складається з 20 пунктів, а також документ щодо відновлення післявоєнної України.

Ввечері 15 грудня в Берліні завершився черговий раунд переговорів щодо мирного плану. В переговорах взяли участь президент України Володимир Зеленський, лідери ЄС та посланці США Стів Віткофф і зять американського президента Джаред Кушнер.

За результатами зустрічі європейські лідери вийшли зі спільною заявою, яка стосується гарантій безпеки та відновлення України.

При цьому згідно з даними ЗМІ, Трамп також був дуже задоволений перебігом переговорів між українською та американською делегаціями. Зазначається, що більшість питань вдалося врегулювати.

