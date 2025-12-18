У Путина готовят контакт с США после согласования мирного плана Трампа с Украиной

Переговоры по мирному плану

Напомним, в прошлом месяце администрация Белого Дома предложила мирный план по завершению войны в Украине. Изначально в документе было 28 пунктов, но большинство из них не отвечало интересам Украины, а наоборот, поддерживала интересы россиян.

Известно, что план разделили на три части: гарантии безопасности, по которым якобы есть значительный прогресс, рамочное соглашение, состоящее из 20 пунктов, а также документ по восстановлению послевоенной Украины.

Вечером 15 декабря в Берлине завершился очередной раунд переговоров по мирному плану. В переговорах приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, лидеры ЕС и посланцы США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.

По результатам встречи европейские лидеры вышли с совместным заявлением, которое касается гарантий безопасности и восстановления Украины.

При этом согласно данным СМИ, Трамп также был очень доволен ходом переговоров между украинской и американской делегациями. Отмечается, что большинство вопросов удалось урегулировать.

Подробнее о чем Украина говорила с США и Европой и есть ли прогресс в мирном плане, - читайте в материале РБК-Украина.