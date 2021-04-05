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У Путина допускают закрытие культурного центра Украины в ответ на санкции

Автор: РБК-Украина

В ответ на санкции против Россотрудничества и российских компаний в Москве могут закрыть Национальный культурный центр Украины. Россия в этом вопросе намерена действовать в своих интересах.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В частности, Песков прокомментировал возможность закрытия Национального культурного центра Украины в Москве словами о том, что "принцип взаимности никто не отменял".

"Но, безусловно, российская сторона будет реагировать таким образом и так, чтобы это лучше всего соответствовало нашим собственным интересам", - добавил Песков.

Отметим, накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Россотрудничества, компании "Волга-Днепр" и еще 77 предприятий.

Кроме того, на минувшем заседании СНБО Украина впервые ввела персональные санкции против топ-10 украинских контрабандистов. Также секретарь Алексей Данилов заявлял о готовности закрыть офис Россотрудничества в Киеве.

Еще известно о том, что были отстранены от работы более 100 сотрудников таможни.

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