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У Путіна допускають закриття культурного центру України у відповідь на санкції

Автор: РБК-Україна

У відповідь на санкції проти Росспівробітництва та російських компаній у Москві можуть закрити Національний культурний центр України. Росія в цьому питанні має намір діяти в своїх інтересах.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Зокрема, Пєсков прокоментував можливість закриття Національного культурного центру України в Москві словами про те, що "принцип взаємності ніхто не відміняв".

"Але, безумовно, російська сторона буде реагувати таким чином і так, щоб це найкраще відповідало нашим власним інтересам", - додав Пєсков.

Відзначимо, напередодні президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо Росспівробітництва, компанії "Волга-Дніпро" і ще 77 підприємств.

Крім того, на минулому засіданні РНБО Україна вперше ввела персональні санкції проти топ-10 українських контрабандистів. Також секретар Олексій Данілов заявляв про готовність закрити офіс Росспівробітництва в Києві.

Ще відомо про те, що були відсторонені від роботи понад 100 співробітників митниці.

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