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Украина ввела санкции против 11 российских компаний. Зеленский подписал решение СНБО

Новина українською → Киев, Воскресенье 04 апреля 2021 17:47
Украина ввела санкции против 11 российских компаний. Зеленский подписал решение СНБО Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина ввела санкции в отношении 11 российских компаний. Президент страны Владимир Зеленский своим указов ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.

Санкции введены в отношении:

  • российского федерального агентства "Россотрудничество";
  • авиакомпании "Волга-Днепр";
  • агрегатного завода, завода "Спецагрегат" (Севастополь);
  • технической базы "Звездочка" (Мурманская область);
  • ООО "СНАБКОМ" (Тула);
  • ООО "Завод Молот-Механика"(Севастополь);
  • ООО "Севмормаш-2М" (Севастополь);
  • судостроительного предприятия "Дальзавод" (Приморский край);
  • производителя гидравлических и пневматических силовых установок "Севастопольский агрегатный завод";
  • ОАО "514 авиационный ремонтный завод" (Тверская область);
  • ОАО "322 авиационный ремонтный завод" (Приморский край).

Согласно указу, санкции применяются в виде блокировки активов, ограничения торговых операций, полного прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращения вывода капиталов за пределы страны, остановки выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирования или приостановления лицензий и других разрешений, запрета на участие в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах.

Ограничения введены сроком на три года. Обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций поручено Кабинету министров страны, Службе безопасности Украины и Национальному банку.

Напомним, 2 апреля прошло заседание СНБО, на котором было принято решение ввести санкции в отношении "топ-10 контрабандистов" Украины и около 80-ти зарубежных и отечественных компаний. По итогам заседания секретарь Совета Алексей Данилов озвучил список украинских физлиц, попавших под ограничения. О юридических лицах он умолчал.

Отметим, на совещании СНБО также рассматривался вопрос вакцинации населения Украины от коронавируса. Зеленский 4 апреля своим указом ввел решение Совета о разработке Национального плана по организации прививочной кампании в стране. Ее цель - вакцинировать больше половины взрослых украинцев от коронавируса.

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