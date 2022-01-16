У Путина допускают развертывание наступательных вооружений в Украине

"Мы не собираемся утверждать, что не будем размещать наступательные вооружения на территории Украины", - сказал Песков.

По его словам, разногласия между Россией и США по НАТО по вопросам выдвинутых РФ предложений по так называемым "гарантиям" вызывают опасения.

При этом он заявил, что Россия "не собирается нападать на Украину", а "обвинения в подготовке провокации на Донбассе" якобы являются "ложными".

Песков отметил, что между Россией и США и НАТО якобы есть определенное понимание.

"Но в целом и в принципе мы можем сказать, что мы находимся на разных, совершенно разных путях. Это плохо, и это вызывает опасения", - добавил он.