У Путіна допускають розгортання наступальних озброєнь в Україні

"Ми не збираємося стверджувати, що не розміщуватимемо наступальні озброєння на території України", - сказав Пєсков.

За його словами, розбіжності між Росією та США з НАТО з питань висунутих РФ пропозицій щодо так званих "гарантій" викликають побоювання.

При цьому він заявив, що Росія "не збирається нападати на Україну", а "звинувачення у підготовці провокації на Донбасі" нібито є "хибними".

Пєсков зазначив, що між Росією та США та НАТО нібито є певне розуміння.

"Але загалом і в принципі ми можемо сказати, що ми знаходимося на різних, абсолютно різних шляхах. Це погано, і це викликає побоювання", - додав він.