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У Путіна допускають розгортання наступальних озброєнь в Україні

Автор: Марія Кучерявець

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков не виключив можливості розміщення наступального озброєння на території України. При цьому він заявив, що Росія не збирається нападати на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю CNN, яке цитує Bloomberg.

"Ми не збираємося стверджувати, що не розміщуватимемо наступальні озброєння на території України", - сказав Пєсков.

За його словами, розбіжності між Росією та США з НАТО з питань висунутих РФ пропозицій щодо так званих "гарантій" викликають побоювання.

При цьому він заявив, що Росія "не збирається нападати на Україну", а "звинувачення у підготовці провокації на Донбасі" нібито є "хибними".

Пєсков зазначив, що між Росією та США та НАТО нібито є певне розуміння.

"Але загалом і в принципі ми можемо сказати, що ми знаходимося на різних, абсолютно різних шляхах. Це погано, і це викликає побоювання", - додав він.

Нагадаємо, вчора на окупованому Донбасі стався витік хімікатів. Українська розвідка вважає, що це може бити використано як привід для вторгнення Росії.

Напередодні стало відомо, що у США є доказ того, що Росія готує привід для вторгнення до України, здійснивши "провокацію під чужим прапором".

Крім того, у США заявили, що підготували 18 сценаріїв на випадок вторгнення Росії до України. Але поки не збираються їх розкривати.

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