У США есть данные о подготовке Россией предлога для вторжения в Украину, - Пентагон

США располагают данными о подготовке Россией предлога для вторжения в Украину. Совершить провокацию под чужим флагом планирует группа военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби .

"У нас действительно есть очень достоверная информация о том, что Россия активно работает над предлогом для вторжения в Украину", - сказал Кирби, не вдаваясь в подробности.

Россия заблаговременно подготовила группу оперативников для проведения операции под чужим флагом. Она будет выглядеть как нападение них или русскоязычных людей в Украине, чтобы создать повод для вторжения.