Утечка химикатов на Донбассе может стать предлогом для вторжения России, - ГУР

На оккупированном Донбассе произошла утечка химикатов. Украинская разведка полагает, что это может использоваться как предлог для вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны.

По данным разведки, оккупанты потеряли контроль над химикатами, которые завозятся из России.

"По информации военной разведки Украины, 14 января в оккупированную российскими войсками Горловку на ПАО "Концерн Стирол" доставлены емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности происходит утечка в воздух ядовитых веществ", - говорится в сообщении.

ГУР полагает, что эта техногенная катастрофа может быть использована для того, чтобы обвинить Украину в применении ядовитых химических веществ. В свою очередь, это может стать поводом для расширения российской вооруженной агрессии.