Путін звинуватив Україну в "тероризмі" після удару дронами по Ростову

22:24 08.05.2026 Пт
Диктатор заявив, що ніяких трагічних подій" нібито не сталося
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін назвав атаку на авіацентр у Ростові актом "терористичного характеру".

Російський диктатор скликав термінове засідання Ради Безпеки РФ, під час якого заявив про удар по Ростовському регіональному центру організації повітряного руху. Він назвав дії України "актом терористичного характеру".

За словами диктатора, атака на такий об'єкт могла безпосередньо вплинути на безпеку цивільної авіації в регіоні.

Попри заяви про загрозу, глава Кремля стверджує, що "ніяких трагічних подій не сталося".

Що передувало

Сьогодні, 8 травня, у Росії повідомили про удар безпілотника по адміністративній будівлі філії компанії "Аеронавігація Півдня Росії" у Ростові-на-Дону. Через це понад 80 рейсів затримали або скасували, у залах очікування застрягли щонайменше 14 тисяч пасажирів.

Авіакомпанії зобов'язали залучити до перевезення пасажирів поїзди та автобуси. Пізніше Росавіація повідомила, що аеропорти закриті до 12 травня, проте цей термін можуть змінити.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що минулого місяця кількість мідлстрайків на відстань понад 20 кілометрів зросла вдвічі порівняно з березнем та вчетверо - у порівнянні з лютим.

РБК-Україна також писало, що Сили оборони України здійснили масштабний удар по стратегічних об'єктах країни-агресорки та окупованих територіях. Під атакою перебували нафтопереробний завод у Ярославлі, бази пального та системи ППО.

