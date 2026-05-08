Путин обвинил Украину в "терроризме" после удара дронами по Ростову

Российский диктатор созвал срочное заседание Совета Безопасности РФ, во время которого заявил об ударе по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Он назвал действия Украины "актом террористического характера".

По словам диктатора, атака на такой объект могла непосредственно повлиять на безопасность гражданской авиации в регионе.

Несмотря на заявления об угрозе, глава Кремля утверждает, что "никаких трагических событий не произошло".

Что предшествовало

Сегодня, 8 мая, в России сообщили об ударе беспилотника по административному зданию филиала компании "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Из-за этого более 80 рейсов задержали или отменили, в залах ожидания застряли по меньшей мере 14 тысяч пассажиров.

Авиакомпании обязали привлечь к перевозке пассажиров поезда и автобусы. Позже Росавиация сообщила, что аэропорты закрыты до 12 мая, однако этот срок могут изменить.