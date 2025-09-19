Путін звільнив свого соратника Козака, який був проти війни в Україні

У російських засобах масової інформації було оприлюднено указ Путіна про звільнення Козака. Однак на офіційному сайті Кремля документ відсутній.

Хто такий Дмитро Козак

Дмитро Козак - російський державний діяч, у 1990-ті років працював з Путіним у мерії Санкт-Петербурга і вважається його давнім соратником.

Впродовж кар’єри він обіймав різні посади в урядових структурах та в Адміністрації президента РФ, зокрема посаду заступника і першого заступника керівника адміністрації Кремля.

У 2020 році Козак повернувся до адміністрації Путіна і почав займався питаннями, що стосувалися тимчасово окупованого Донбасу.