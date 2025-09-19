UA

Путін звільнив свого соратника Козака, який був проти війни в Україні

Фото: Дмитро Козак (kremlin.ru)
Автор: Валерій Савицький

Російський диктатор Володимир Путін звільнив Дмитра Козака з посади заступника керівника Адміністрації президента РФ. Причиною стала критична позиція чиновника щодо війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

У російських засобах масової інформації було оприлюднено указ Путіна про звільнення Козака. Однак на офіційному сайті Кремля документ відсутній.

Хто такий Дмитро Козак

Дмитро Козак - російський державний діяч, у 1990-ті років працював з Путіним у мерії Санкт-Петербурга і вважається його давнім соратником.

Впродовж кар’єри він обіймав різні посади в урядових структурах та в Адміністрації президента РФ, зокрема посаду заступника і першого заступника керівника адміністрації Кремля.

У 2020 році Козак повернувся до адміністрації Путіна і почав займався питаннями, що стосувалися тимчасово окупованого Донбасу.

Звільнення Козака

Вперше про звільнення Козака російські ЗМІ повідомили 17 вересня.

У серпні видання The New York Times оприлюднило статтю, в якій з посиланням на джерела зазначило, що Козак у приватній розмові з Путіним начебто назвав помилкою вторгнення в Україну. Опісля його вплив у Кремлі суттєво послабився.

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що Козак виконував роль посередника під час мирних переговорів із Україною на початку війни. Політик начебто пропонував угоду про припинення війни в обмін на відмову Києва вступати до НАТО, однак Путін відхилив пропозицію через бажання повністю окупувати Україну.

